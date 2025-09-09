Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Ruta Nacional N° 3 volvió a ser escenario de un accidente provocado por la irrupción de un guanaco en la calzada, una situación cada vez más frecuente en las rutas patagónicas. En la mañana de este martes, un vecino de Rada Tilly que se desplazaba en su camioneta Toyota Hilux se vio sorprendido por el repentino cruce del animal, lo que derivó en un fuerte impacto.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió a la altura del paraje conocido como “Primer Desvío”, ya dentro del territorio santacruceño, donde intervino personal de la División Unidad Operativa Ramón Santos de la Policía de Santa Cruz.

El frente quedó con su frente irreconocible. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El conductor, que viajaba solo, pudo salir por sus propios medios del vehículo y resultó sin heridas, aunque sí se registraron importantes daños materiales en la camioneta producto del choque. Según informaron las fuentes policiales, apenas tomaron conocimiento del siniestro, se trasladaron de inmediato al lugar para asistir al automovilista y constatar que no existieran otros riesgos.