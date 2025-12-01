Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo policial iniciado a las 02:00 horas en pasaje Grecia de Caleta Olivia culminó con la detención de un hombre acusado de tentativa de robo calificado, lesiones y atentado y resistencia a la autoridad. El sujeto atropelló a un oficial al intentar huir en motocicleta y se le encontró una pistola calibre 380 y elementos de la víctima. Se asistió a una mujer con lesiones.

La intervención se activó tras una comunicación del 911 reportando una riña. Al arribar los móviles del Comando de Patrullas, observaron a un sujeto egresar de la vivienda e intentar ascender a una motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, el individuo aceleró, atropellando a un efectivo de la Policía de Santa Cruz, supo La Opinión Austral.

Tras el impacto, el sujeto perdió el control de la motocicleta, cayó, pero inmediatamente escapó corriendo del lugar, exhibiendo un arma de fuego hacia los uniformados. El individuo fue interceptado finalmente en el patio de un inquilinato ubicado en calle España. Se trató de F.J.V., con domicilio en el barrio Los Pinos.

Durante el rastrillaje realizado en la zona del techo, personal policial encontró una pistola calibre 380 y elementos dispersos que resultaron ser propiedad de la víctima. A tres cuadras del lugar, se ubicó la motocicleta utilizada en la huida.

Además, en el domicilio inicial, se encontró a una mujer de 47 años con lesiones que la llevaron a ser evacuada al Hospital Zonal. Estaba acompañada por su pareja, de 49 años, quien presentaba signos de agresión y se negó a ser examinado o prestar testimonio sobre los hechos.

Según el testimonio, el aprehendido buscaba dinero. Se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes con intervención de la justicia ordinaria y se secuestró la motocicleta. Posteriormente, a las 08:14 horas, y conforme directivas verbales del juez Marcos Pérez Soruco, transmitidas por la Secretaria de turno, doctora Cisilino, se notificó al aprehendido que continuaría detenido.