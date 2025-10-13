Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz se vio envuelta en una nueva polémica por la suspensión de un director de una Dirección General Regional de la provincia. El malestar en la fuerza de seguridad es palpable, dado a que la situación que se está viviendo comenzó a destapar una serie de denuncias por abuso de seguridad. Mientras, la comunidad se encuentra indignada, ya que la separación momentánea del cargo tiene que ver con una cuestión política.

De acuerdo a lo que había publicado el diario La Opinión Austral en la edición anterior, se trata del comisario mayor Cristian Cancinos, jefe de la Regional Norte -al menos hasta hace unos días atrás, que se encuentra ubicada en la localidad de Caleta Olivia. Cancinos fue suspendido por un episodio de presunta desautorización al personal policial durante un operativo de tránsito en la zona de la costanera de la ciudad de El Gorosito.

Dirección General Regional Norte en Caleta Olivia.

Fuentes extraoficiales consultadas por este medio dieron a conocer que la suspensión es por 30 días y se debe a una “mala actuación” (por parte del comisario Cancinos) en una cuestión administrativa. En tanto, trascendió que la Regional quedará a cargo del comisario mayor José Britos y Gustavo Cerezo como director y subdirector, respectivamente.

Desautorización

Se trató de un vehículo que se dio a la fuga y era conducido por una menor de edad que carecía de licencia de conducir y seguro obligatorio e iba acompañada de otras tres personas. Cuando los profesionales se disponían a realizar el secuestro del rodado, el procedimiento se vio abruptamente interrumpido con la llegada de los padres de la joven: un reconocido deportista y una funcionaria del Juzgado de Familia, según informó el medio Pasa en Calafate.

Comisario mayor José Britos. FOTO: GENTILEZA LA VANGUARDIA.

La madre de la chica se negó a que el vehículo fuera secuestrado, argumentando su pertenencia al Poder Judicial y haciendo valer su posición. Minutos después, Cancinos se habría comunicado con los presentes y, tras una breve conversación, ordenó dejar sin efecto el procedimiento, contraviniendo las normas de tránsito y generando indignación entre los efectivos policiales y el personal de tránsito que participaba del operativo.