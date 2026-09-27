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Thiago es un joven con autismo de 19 años, residente en la localidad de Caleta Olivia, que dibuja y pinta. Hoy, esos trabajos también son una manera de ayudar a pagar lo necesario para seguir estudiando (como fotocopias y transporte). Su historia combina una vocación que todavía mantiene con una decisión concreta: formarse en el profesorado de inglés y avanzar con los recursos que tiene.

Otro de los cuadros realizados por Thiago.

“Él quería estudiar la carrera de gastronomía, pero no pude afrontarlo económicamente y acá en Caleta no hay”, explicó Lorena Rementeria, la madre del chico, quien relató que la falta de una carrera local y el costo de estudiar en otro lugar hicieron difícil que su hijo comenzara por ese camino. La mujer habló con La Opinión Austral.

La familia conversó sobre otras alternativas que pudiera cursar en la ciudad. Según contó Lorena, le propuso opciones ligadas a intereses que él ya tenía: “Yo le dije: ‘Podés estudiar acá el profesorado de dibujo, el profesorado de plástica o de música, que a él también le gustan esas tres cosas’”.

Thiago durante el festejo por su cumpleaños número 19.

La idea era que pudiera iniciar una carrera cercana a sus gustos y, más adelante, retomar el proyecto que había imaginado. “Después, cuando seas más grande, podés estudiar lo que realmente quieras”, recordó que le dijo a su hijo que tiene un grado de autismo.

Finalmente, Thiago se inclinó por el profesorado de inglés. Ya tenía conocimientos previos porque había estudiado en English Web con la profesora Diana Ramos. “Entonces ya tenía una base”, señaló Lorena a este medio. También contó que rindió exámenes y que le fue bien.

Mientras continúa con esa formación, el joven vende dibujos hechos a mano y pinturas para cubrir parte de los gastos. La actividad le permite sostener sus estudios y seguir conectado con el arte, una de las áreas que le interesan junto con la música. El joven sostiene su pasión por el dibujo desde muy chico.

Otro de los dibujos realizados por el joven.

Los trabajos los hace a pedido y tienen el costo de 25 mil pesos. Las personas interesadas en colaborar y tener un producto de arte real -como un dibujo hecho a mano o un cuadro pintado- pueden comunicarse con la mamá al 2975090921 o buscarla a través de Facebook como Lorena Rementería.

La decisión de estudiar inglés no significa que Thiago deje atrás su primera vocación. Por ahora, el joven tomó a determinación de avanzar con una carrera que puede cursar en su ciudad y con el apoyo de su entorno, mientras sus dibujos y pinturas se convierten en un aporte para seguir estudiando.