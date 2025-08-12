Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 19 años denunció haber sido agredido por personal policial dentro del local bailable Plugged, ubicado en la intersección de Piedra Buena y San José Obrero de la localidad de Caleta Olivia. La denuncia fue realizada en la Comisaría Segunda y el hecho habría ocurrido en fin de semana alrededor de las 05:00 horas.

El denunciante dijo que él se encontraba buscando su teléfono celular dentro del local y fue en ese marco que fue interceptado por cuatro policías que custodiaban la puerta, quienes, sin mediar provocación, comenzaron a insultarlo y luego lo agredieron físicamente con golpes de puño y patadas. La investigación está en curso.