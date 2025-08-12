Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un joven de 19 años denunció haber sido agredido por personal policial dentro del local bailable Plugged, ubicado en la intersección de Piedra Buena y San José Obrero de la localidad de Caleta Olivia. La denuncia fue realizada en la Comisaría Segunda y el hecho habría ocurrido en fin de semana alrededor de las 05:00 horas.
El denunciante dijo que él se encontraba buscando su teléfono celular dentro del local y fue en ese marco que fue interceptado por cuatro policías que custodiaban la puerta, quienes, sin mediar provocación, comenzaron a insultarlo y luego lo agredieron físicamente con golpes de puño y patadas. La investigación está en curso.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario