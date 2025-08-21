Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 22 años fue detenido en Caleta Olivia luego de presentarse en el domicilio de su hermana, una mujer de 29 años, y su cuñado, un joven de 27 años, en el barrio Centenario, y agredirlos. Según el reporte policial, el violento se presentó alterado buscando al novio de la hermana, y posteriormente se tornó agresivo con ella.

De este modo, la mujer llamó a su pareja que, al llegar al lugar, mantuvo una discusión con el agresor, quien lo violentó físicamente antes de retirarse del domicilio. La joven fue trasladada al Hospital Zonal para ser examinada, aunque no presentaba lesiones. La policía localizó y detuvo al hombre de 22 en cercanías del lugar.

Tras la detención, ambos damnificados solicitaron medidas cautelares. La secretaría penal de turno, a través de Kevin Rearte, dispuso que el agresor recupere su libertad una vez cumplidos los plazos legales, previo a establecer domicilio, ser notificado sobre la prohibición de acercamiento y comunicación por un lapso de 30 días.