Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la realización del patio cervecero y artesanal “Una Luz en navidad”, llevado a cabo en las inmediaciones del monumento El Gorosito de la localidad de Caleta Olivia, se vio interrumpida a horas de la madrugada del lunes 8 de diciembre. La Opinión Austral conoció que personal policial que cubría servicio adicional intervino en un hecho de disturbios.

Durante las tareas de despeje de concurrentes, los uniformados detectaron la presencia de un hombre que se encontraba ocasionando disturbios de manera persistente. El individuo no cesaba su accionar e incluso comenzó a incitar a otros asistentes y a los propios efectivos policiales a generar peleas.

Ante esto, el personal policial le brindó las recomendaciones del caso, le solicitó en reiteradas oportunidades que depusiera su actitud y se retirara del lugar sin generar mayores inconvenientes. Sin embargo, el sujeto se tornó agresivo e insultó a los presente. Por lo que, ante la negativa de acatar órdenes, fue reducido.

Una vez identificado, resultó ser un joven de 20 años, quien quedó ingresado en calidad de detenido por carácter contraventor, en virtud de las infracciones a los artículos previstos en el Anexo I, Título I, Capítulo II, artículos 2, 46 y 48 del Código de Faltas de la Ley Provincial 3125/10.

La Secretaría de turno del Juzgado de Paz local, a cargo de la doctora Nancy Catullo, ordenó que, una vez finalizadas todas las diligencias administrativas y legales correspondientes, el ciudadano recupere su libertad. Dicha medida fue efectivizada a las 02:45 horas, momento en el cual el implicado se retiró del lugar por sus propios medios.