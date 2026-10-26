Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de la localidad de Caleta Olivia se encuentra investigando un episodio de atentado y resistencia a la autoridad. Un hombre que circulaba en una motocicleta evadió un control del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), abadonó su rodado y escapó a pie.

Según conoció La Opinión Austral, el causante circulaba por avenida Tierra del Fuego y, al llegar a la intersección con avenida Santa María, hizo caso omiso a las señales sonoras y lumínicas de los efectivos para que detuviera la marcha.

Ante esto comenzó un seguimiento controlado por parte del GOM. Durante la tarea, uno de los policías se acercó y, de acuerdo con el relato del personal interviniente, el sospechoso habría realizado una maniobra para hacerlo caer.

Luego, el conductor detuvo la moto en la esquina de Tierra del Fuego y Humberto Beghin, la abandonó junto a las rejas de una vivienda sin numeración y entró rápidamente al inmueble. El rodado, de color negro, quedó tirado junto a un comercio llamado Mercado “Jordy”.

Finalmente, los efectivos de la Comisaría Cuarta realizaron las diligencias junto con personal de Criminalística y secuestraron la motocicleta. Tomó intervención la Secretaría Penal de turno del Juzgado de Instrucción Nº 2.