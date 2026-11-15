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Un joven de 19 años fue atendido durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia por una herida en la pierna derecha. La Policía inició actuaciones para esclarecer cómo ocurrió la agresión y relevó imágenes de cuatro cámaras de seguridad.

El aviso llegó a través del SAE-911, luego de que personal de seguridad del centro de salud diera a conocer sobre el ingreso de un hombre con una lesión que, en principio, parecía causada por un arma de fuego. Efectivos de la Comisaría Segunda fueron hasta el nosocomio, ubicado en la avenida Eva Perón.

Los efectivos le tomaron declaración al joven. Según su relato, el ataque ocurrió cuando se encontraba en la calle Las Lilas junto a un grupo de amigos. El joven mencionó que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, conoció La Opinión Austral.

Intervino personal de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En un momento dado, el damnificado mantuvo una pelea con uno de sus amigos que no pasó a mayores. Minutos después, en el lugar aparecieron alrededor de cuatro hombres desconocidos que, sin que existiera un diálogo previo, comenzaron a golpearlo con puños y patadas.

El joven cayó al suelo y, antes de levantarse, escuchó un estruendo parecido a una detonación. Luego vio alejarse rápidamente un Renault Fluence dorado, donde escaparon los atacantes. El damnificado no pudo aportar datos sobre la identidad de quienes lo agredieron.

El certificado médico consignó que tenía heridas cortopunzantes en la pierna derecha. El parte médico no confirmó que hubiera recibido un disparo ni precisó la gravedad de las lesiones.

La Policía realizó las diligencias junto con personal de Criminalística y efectivos de la División de Investigaciones llevaron a cabo el levantamiento de cuatro cámaras de seguridad. La investigación quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1.