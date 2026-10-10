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Un joven de 25 años fue asistido este viernes por la tarde en el barrio Güemes de Caleta Olivia, luego de arrojarse desde una estructura ubicada en una garita del tanque de agua. El episodio motivó un operativo de emergencia que involucró a efectivos policiales, personal sanitario y un equipo especializado en negociación.

El procedimiento comenzó alrededor de las 19:20, cuando la Policía recibió una alerta sobre la presencia del joven en una situación de riesgo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera y del Comando de Operaciones Policiales.

El operativo

Ante la alerta, los equipos intervinientes establecieron un perímetro de seguridad y dispusieron cortes preventivos de calles para resguardar el área. También acudieron ambulancias del hospital local y personal especializado en negociación, que intentó persuadir al joven para que desistiera de su decisión.

Pese a las tareas de contención, el hombre terminó arrojándose hacia una estructura de menor altura. Tras lo ocurrido, fue asistido por el personal sanitario y trasladado al hospital local para su evaluación.

De acuerdo con información atribuida a fuentes policiales, antes del episodio el joven habría perdido el dinero correspondiente a sus haberes en un casino, lo que ocasionó una discusión con su pareja. Las mismas fuentes también mencionaron que el hombre había consumido alcohol.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre el monto de dinero involucrado ni sobre el establecimiento de juegos de azar. Estos datos forman parte de los antecedentes informados sobre el caso, pero no permiten establecer por sí solos qué desencadenó la situación de crisis.

Cuál es su estado de salud

Personal médico, informó que el joven se encontraba estable y fuera de peligro, sin lesiones de gravedad. Además, fue evaluado por profesionales de salud mental y, según la información disponible, estaba próximo a recibir el alta médica, aunque no se confirmó que esta se hubiera concretado.