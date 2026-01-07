Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento accidente de tránsito ocurrido en avenida Costanera Kirchner de la localidad de Caleta Olivia involucró a un rodado y a una motocicleta. Tres personas resultaron lesionadas y debieron ser evacuadas por el móvil sanitario. El Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a través del doctor Kevin Rearte, dispuso el secuestro de ambos vehículos y la realización de extracción sanguínea a los dos conductores involucrados.

El diario La Opinión Austral, mediante consultas a la Policía de Santa Cruz, personal de la Comisaría Tercera se dirigió a la avenida mencionada anteriormente alrededor de las 19:00 horas, tras recepcionar un llamado radial del SAE-911 solicitando presencia policial debido a una colisión vehicular que había dejado tres personas lesionadas.

Al arribar al lugar, los efectivos visualizaron a un grupo de personas rodeando a dos hombres que se encontraban tendidos sobre la vía pública. Lindante a ellos se encontraba una motocicleta marca “HERO”, modelo “PULSE” de color blanca, con dominio A253LYJ, que estaba sobre el suelo.

Tras realizar una entrevista en el lugar, un ciudadano que se hallaba en el interior del vehículo involucrado se identificó y resultó tener 47 años. Este manifestó a la policía que se encontraba circulando a bordo de su vehículo cuando fue colisionado en su lateral izquierdo por la moto en cuestión, la cual era conducida por dos jóvenes. A raíz del impacto, los ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados.

Inmediatamente después, se hizo presente un móvil sanitario del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” que procedió a evacuar a los dos heridos, quienes fueron identificados como un chico de 18 años y un menor de edad de 14. Ambos serían familiares y residen en una vivienda del barrio Salud. El hecho causó conmoción en la localidad caletense.

Finalmente, se realizaron las diligencias de rigor en el lugar en forma conjunta con personal de Accidentología Vial. El hecho tomó conocimiento de la sede judicial antes mencionada, a cargo del secretario Rearte. Con anuencia del magistrado interviniente, el mismo dispuso que los vehículos permanezcan secuestrados y que se proceda a la extracción sanguínea a ambos conductores para determinar las circunstancias del siniestro.