Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía investiga los daños en una camioneta Ford EcoSport roja que estaba estacionada frente a una vivienda de la calle Entre Ríos del barrio Rotary XXIII, en Caleta Olivia. El vehículo tenía roto el cristal de la puerta trasera izquierda, aunque su propietario no constató faltantes en el interior.

El hombre, de 64 años, contó que descubrió el daño cerca de las 7:30, cuando salió de su casa. La denuncia se realizó en las instalaciones de la Comisaría Quinta alrededor de las 8:40 del sábado 24 de octubre, a través del 911.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron el rodado sobre la vereda, frente a una vivienda ubicada en Entre Ríos, en la intersección con la calle Arce. El propietario dijo desconocer quién había provocado los daños.

Personal policial realizó las diligencias en el lugar junto con integrantes del Gabinete Criminalístico. El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2.