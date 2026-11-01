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Vecinos preocupados del barrio 17 de Octubre de la localidad de Caleta Olivia llamaron a la Policía y alertaron que ocupantes de un auto realizaban maniobras peligrosas y efectuaban disparos en cercanías de un colegio secundario.

Los efectivos de la Comisaría Tercera intervinieron y, en un primer momento, no confirmaron la situación denunciada, pero encontraron el rodado más tarde en la esquina de Julio Carpio y Libertador.

La alerta se dio a las 13:20 del sábado 31 de octubre. Según los vecinos, tres ocupantes de un Volkswagen Gol Trend gris se encontraban circulando por las calles y su presencia representaba un peligro para los vecinos del populoso.

Intervino personal de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Durante un rastrillaje por la zona, los uniformados encontraron el vehículo en la intersección mencionado anteriormente y, con los recaudos correspondientes, identificaron a sus ocupantes y realizaron un palpado preventivo, que dio resultado negativo.

Se trató de dos hombres adultos y un adolescente de 13 años, quienes fueron aprehendidos, quedaron alojados en una dependencia policial y luego recuperaron la libertad, de acuerdo con las disposiciones judiciales que conoció La Opinión Austral.

Quisieron enfrentar a la Policía

En forma paralela, al lugar se presentó personal de Tránsito Municipal, a cargo de una inspectora. Durante el procedimiento uno de los adultos habría incitado a hombres que estaban en la zona a agredir a los policías.

Inspectores de Tránsito de la localidad de Caleta Olivia.

En ese momento, una piedra arrojada desde las inmediaciones impactó cerca del personal. Los ocupantes del auto comenzaron a insultar a los efectivos y uno de los hombres intentó evadir al policía que lo custodiaba.

Además, una vez que se trasladó a las personas a una seccional de la Policía de Santa Cruz, el personal de Tránsito secuestró el vehículo porque no tenía la documentación requerida.

Para concluir, la Justicia determinó que el menor fuera entregado a su madre y que se diera intervención a la Secretaría de Infancias y Adolescencias. Los dos adultos recuperaron la libertad una vez cumplidos los plazos legales y fijaron domicilio a disposición del Juzgado de Instrucción.