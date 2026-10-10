Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un motociclista de 28 años sufrió lesiones graves tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta Ford EcoSport en Caleta Olivia. El siniestro ocurrió durante la tarde de este viernes en la intersección de las calles Jujuy e Independencia, donde también resultó herida una mujer de 33 años que viajaba en la moto.

El hecho fue advertido a través del sistema de emergencias SAE-911, que alertó sobre la colisión. Al llegar al lugar, efectivos de la División Comisaría Segunda encontraron a un hombre y una mujer tendidos sobre la cinta asfáltica, ambos con dolencias generalizadas.

Ante esta situación, solicitaron la intervención del personal médico, que arribó en una ambulancia y trasladó a los dos ocupantes de la motocicleta al hospital zonal para recibir atención médica.

El estado de salud de los heridos

De acuerdo con el diagnóstico médico posterior, el joven de 28 años sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas fracturas en las costillas. La mujer que lo acompañaba también fue trasladada al centro de salud para su evaluación.

En tanto, la camioneta involucrada, una Ford EcoSport, era conducida por un hombre de 58 años que resultó ileso.

Pericias y secuestro de los vehículos

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional junto con personal de la División Accidentología Vial, que realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Como parte del procedimiento, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de ambos rodados: la motocicleta marca Corven y la camioneta Ford EcoSport. Los vehículos quedaron resguardados en la dependencia policial mientras avanzan las actuaciones.