Un nene que fue víctima de un incendio intencional estaría cumpliendo 16 años: “Hoy es un día muy triste”

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Lautaro “Lauty” Pacheco estaría cumpliendo 16 años este martes 22 de septiembre. El padre del nene que perdió la vida hace seis años de una manera injusta y dolorosa publicó un sentido mensaje en las redes sociales para recordar la fecha: “Es un día muy triste para mí“, fueron sus palabras en una fecha de mucha angustia.

Se trata del nene que a sus 9 años de vida murió junto a su hermana Karin Fernández (6) y su madre Natasha Schumacher (24) en un incendio intencional ocurrido en una vivienda del barrio 17 de Octubre de la localidad de Caleta Olivia. El caso ocurrió el 5 de enero del 2020 y el juicio absolvió a los cuatro hombres acusados.

Quedó comprobado que el incendio que inició mientras la familia dormía fue provocado de manera intencional. La hipótesis principal apuntó a que el ataque era una venganza dirigida a la entonces pareja de Natasha, Ricardo Luna (único sobreviviente del hecho y con antecedentes delictivos), quien logró escapar de las llamas.

Lautaro Pacheco tenía tan solo 8 años cuando murió.

Cabe recordar que el entonces juez de Instrucción Gabriel Contreras (actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz) le ordenó a la Policía detener a José Gallardo, Fernando Gallardo, Cristian Gil y Adrián Paredes. Los hombres fueron imputados como los autores materiales de prender fuego la propiedad.

Sin embargo, en diciembre de 2021, la Justicia de Caleta Olivia absolvió a los cuatro acusados por el incendio, al considerar que no había pruebas suficientes para condenarlos. El polémico fallo generó profunda indignación social y recurrentes marchas de familiares y vecinos exigiendo justicia y cuestionando la investigación inicial.

Karin, Natasha y Lautaro años antes del triple crimen.

El dolor del papá de Lautaro

Este martes, “Lauty” estaría festejando su cumpleaños número 16 si no hubiera sido víctima de un incendio intencional en la casa que su madre compartía con su novio. El padre del nene, Juan Pacheco, realizó un sentido posteo en sus redes sociales (Facebook y Whatsapp) para recordar esta fecha especial llena de dolor y angustia.

Lautaro Pacheco junto a su papá Juan.

“Feliz cumple mí pequeño hijo”, comenzó escribiendo el hombre en su posteo, y agregó “hoy ya tendrías tus 16 añitos, todo un hombrecito, hoy estarías lleno de abrazos de toda tu familia y de regalitos“. La familia marchó en distintas oportunidades para pedir Justicia y La Opinión Austral siempre acompañó el reclamo.

El triste posteo del padre de Lautaro.

“Hoy es un día muy triste para mí, gracias a vos aguanto este dolor de mierda por todos los momentos y todo el amor que me diste. Gracias hijo por no dejarme caer… te amo y siempre lo voy a hacer“, cerró.