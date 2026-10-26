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A horas de la mañana de este lunes 26 de octubre ocurrió un incendio intencional en una de las habitaciones de la Clínica Cruz del Sur de la localidad de Caleta Olivia que tuvo la intervención de personal de la Policía y Bomberos de Santa Cruz

De acuerdo con lo que conoció La Opinión Austral, los efectivos acudieron a la sucursal de la calle 9 de Julio tras un aviso recibido por el sistema IGE-911. El establecimiento se encuentra entre la zona céntrica y costera.

El personal de Bomberos del Cuartel 5º trabajó en el lugar y, tras realizar las pericias, consideró que el foco se habría iniciado de manera intencional. No hubo personas afectadas y el fuego se limitó a ese sector.

Asimismo, la Policía efectuó las diligencias junto con personal de Criminalística y secuestró un elemento relacionado con el hecho. Tomó conocimiento la sede judicial de turno, que es el Juzgado de Instrucción N° 2.

El presunto responsable

El presunto responsable del incendio sería un paciente de 62 años que, según sus familiares, tiene un tumor en el cuello que podría afectar una vena hacia la cabeza y provocarle comportamientos erráticos. El hombre se encontraba alojado en la habitación en la que ocurrió el hecho.

Al momento de la intervención, el propietario de la clínica gestionaba el traslado del paciente a las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para su atención en el área de salud mental, ya que el establecimiento no cuenta con ese servicio.