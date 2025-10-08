Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inseguridad tomó un nuevo giro en la localidad de Caleta Olivia con un nuevo, y en segundo, asesinato en lo que va del 2025. De acuerdo a la información recabada por el diario La Opinión Austral, un hombre de nacionalidad paraguaya, de aproximadamente 40 años, llamado Jorge Brunaga Ojeda, perdió la vida a horas de la noche del martes 7 de octubre tras ser atacada en al menos tres oportunidades con un arma blanca. La situación causó conmoción en la sociedad caletense.

Fuentes policiales consultadas por este medio dieron a conocer que, alrededor de las 21:30 horas, se comunicaron con el personal de la Comisaria Segunda para informar que había un hombre herido, con pérdida de sangre y desvanecido en el exterior del local comercial llamado “Copacabana”, que se encuentra en la intersección de las calles José Hernández y Piedra Buena, a cuadras de la dependencia.

Si bien, el lesionado fue inmediatamente trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. cerca de las 22:20, personal médico informó que el hombre habia fallecido por un paro cardiorespiratorio, producto de las heridas. Tras la devastadora noticia, la Policía de Santa Cruz continuó con la búsqueda del presunto autor.

Testigos

Los primeros testimonios fueron de una empleada del negocio que dijo que, al escuchar gemidos, egresó del lugar y encontró a Brunaga Ojeda tendido en la vereda, quien se identificó y mencionó haber sido herido por otro hombre. Asimismo, otra de las declaraciones fue de un cliente, que declaró al escuchar gritos salió afuera y vio a su conocido que caminaba desde el humedal y, al llegar, cayó al suelo.

Según la declaración de la señora, el ciudadano estaba vestido con una gorra roja, una campera negra y tenia una mochila. Si bien, quiso meterse a la propiedad, la puerta estaba con pestillo, por lo cual no pudo abrirla. Le pidió dinero y pan a la mujer y su marido. En este sentido, la ciudadana le preparó un sandwich. El sospechoso se fue en dirección al barrio Gobernador Gregores. Por otro lado, el personal del Comando de Patrullas demoró a un hombre (el mismo que intentó entrar a la casa) en inmediaciones del playón del barrio Unión. Se trató de un sujeto cuyo nombre corresponde a las iniciales C.L., quien tenía una herida en la mano, estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y llevaba dos mochilas en la espalda. EI sospechoso fue trasladado al centro de salud de la localidad de El Gorosito.

Finalmente, se dio intervención al secretario de turno, doctor Kevin Rearte, y al juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal No 1. Las autoridades se encuentran trabajando en la investigación del caso.