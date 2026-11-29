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Un hombre de 52 años fue detenido en la terminal de ómnibus de Caleta Olivia tras protagonizar hechos violentos con un trabajador y la Policía. El ciudadano le pegó un golpe en el rostro a un maletero tras discutir por el acceso a un colectivo y luego empujó a efectivos.

La situación ocurrió alrededor de las 19:10 horas del sábado 28 y, según informaron a La Opinión Austral, el aviso se dio al 911. Cuando la comisión policial llegó al lugar no encontró una pelea en curso. Sin embargo, entrevistó al trabajador damnificado, quien presentaba hematomas y rasguños en la cara.

El hombre le relató a los uniformados que estaba trabajando cuando vio al pasajero hablar con el chofer de un transporte. El conductor le habría impedido subir porque no tenía boleto, por lo que el trabajador le recomendó que se acercara a la agencia para comprar uno, conoció La Opinión Austral.

Según los dichos del maletero, el hombre de 52 años reaccionó de manera hostil y le dio varios golpes de puño en el rostro. Personal de seguridad de la terminal intervino en el hecho y luego respaldó esa versión ante la Policía.

Además, los efectivos que intervinieron señalaron que, al hablar con el sospechoso, identificado como J.M.D., este comenzó a insultarlos y se negó a colaborar con el procedimiento. En un momento, el denunciado los empujó, por lo que quedó detenido de inmediato.

Finalmente, la Secretaría Penal de turno dispuso que J.M.D. fijara domicilio a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 y recuperara la libertad. También ordenó que la Policía verificara que abordara el colectivo con destino a Comodoro Rivadavia y que avisara a la caminera de Ramón Santos para controlar que el viaje continuara sin novedades.