Un incidente vial se registró anoche en Caleta Olivia, cuando el móvil policial PRIO 1127, conducido por un sargento, colisionó accidentalmente con un vehículo Volkswagen Voyage guiado por un joven de 24 años. El choque, ocurrido en la intersección de la avenida del Trabajo y pasaje Martín Martínez, se atribuyó a la escasa iluminación y la obstrucción visual del lugar. Solo hubo daños materiales.

A las 23:30 horas de la noche del lunes primero de diciembre del año 2025, personal de guardia de la Comisaría Segunda de la localidad tomó conocimiento de una colisión vehicular que involucró a un móvil policial. La unidad se dirigía a realizar el relevo de la consigna ubicada en barrio Gobernador Gregores, sobre calle Jorge Montes, escalera 13, cuando ocurrió el siniestro.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, mientras el móvil policial circulaba por pasaje mencionado anteriormente y se disponía a ingresar a avenida, fue impactado accidentalmente por otro rodado de color rojo.

El causante del choque, según el informe, fue la escasa iluminación y la baja visibilidad que presenta esa intersección específica, debido a la presencia de árboles y vehículos que obstaculizan la vista. En el lugar del hecho se comisionó inmediatamente al oficial de servicio que se encontraba cumpliendo el horario de guardia en la dependencia policial.

Como resultado de la colisión, ambas unidades sufrieron daños materiales significativos. Afortunadamente, se constató que no hubo personas lesionadas en el siniestro. Se realizaron las diligencias de rigor en el sitio en forma conjunta con personal de Accidentología de la Zona Norte.

Cabe destacar que ambos conductores manifestaron no desear ser examinados por un facultativo médico. Además, personal de Tránsito Municipal se hizo presente en el lugar para realizar el correspondiente control de documentación, pero no constataron faltantes en los papeles de los rodados. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la ciudad caletense.