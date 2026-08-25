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La inseguridad en los entornos educativos volvió a encender las alarmas en la comunidad de Caleta Olivia, aunque esta vez una oportuna intervención policial evitó que el episodio terminara en una pérdida económica irreversible para la víctima. Un operativo relámpago llevado a cabo por el personal de la Comisaría Quinta permitió recuperar una motocicleta Zanella que había sido sustraída del predio de la Escuela N.º 82.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio comenzó a gestarse en las inmediaciones del establecimiento escolar, donde un hombre de 35 años había dejado estacionado su rodado. Tras percatarse de que desconocidos se habían llevado el vehículo aprovechando un descuido, el damnificado concurrió a la sede policial para radicar la denuncia correspondiente e iniciar la búsqueda.

Sin embargo, el factor decisivo para el rápido esclarecimiento del hecho no tardó en llegar y ocurrió lejos de la comisaría. Un efectivo policial que se encontraba de franco circulaba por la zona del Barrio Rotary 23 cuando advirtió una maniobra sospechosa en la intersección de la Avenida Circunvalación y la calle Lafquen. En ese punto, el agente fuera de servicio divisó a un individuo caminando a paso apresurado mientras empujaba una motocicleta a pie.

La sagacidad del efectivo y el conocimiento del movimiento habitual del vecindario permitieron identificar al instante la irregularidad de la situación. Al notar que el policía se aproximaba para identificarlo y pedir explicaciones sobre la procedencia de la moto, el sospechoso optó por la huida: abandonó el rodado sobre la vía pública y se dio a la fuga a la carrera por las calles aledañas del barrio, perdiéndose de vista antes de poder ser aprehendido.

De inmediato, se dio aviso a los móviles de la Comisaría Quinta, quienes acudieron al lugar de la interceptación para resguardar la escena y proceder al secuestro formal de la moto marca Zanella. Tras cotejar los datos dominiales y de cuadro con la alerta emitida minutos antes por la víctima de la Escuela N.º 82, se confirmó que se trataba exactamente del mismo rodado sustraído.

El vehículo quedó formalmente depositado en la dependencia policial bajo resguardo judicial a la espera de ser restituido a su legítimo dueño, mientras se dio intervención a la Comisaría Cuarta para unificar las actuaciones correspondientes. En tanto, las autoridades continúan con las tareas investigativas para lograr la identificación y detención del delincuente que logró escapar.