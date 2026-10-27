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Un policía que estaba franco de servicio vio circular por la avenida Humberto Beghin de la localidad de Caleta Olivia una motocicleta que había sido denunciada como robada.

El rodado no tenía los plásticos colocados y era conducido por un hombre que iba junto a otro, quien se desplazaba en una segunda moto. Ambos escaparon al advertir la presencia del efectivo.

El episodio ocurrió a las 23:58 del lunes 26. Según declaró el propietario del vehículo, de 33 años, un sargento del Grupo de Operaciones Motorizadas Zona Norte le avisó por WhatsApp que había reconocido la moto mientras se retiraba de franco.

Asimismo, comentó que el policía le señaló que el conductor era un hombre a quien identificó como Silva, mientras que el otro motociclista sería de apellido Soria, conoció La Opinión Austral.

Al notar que el efectivo los había visto, los dos se dieron a la fuga. El conductor de la moto denunciada como sustraída fue perdido de vista en las inmediaciones del barrio Jardín. Antes, el policía había dado aviso al 911.

Finalmente este medio conoció que el sargento prestó declaración testimonial y tomó conocimiento del caso personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia.