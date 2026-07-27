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Un principio de incendio registrado durante la tarde del domingo volvió a poner en evidencia la importancia de actuar con rapidez ante cualquier desperfecto mecánico o eléctrico en un vehículo. La emergencia ocurrió en Caleta Olivia, donde una dotación de la División Cuartel 5° de Bomberos debió intervenir para controlar una situación que, de no haber sido contenida a tiempo, podría haber provocado daños de mayor magnitud.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se produjo alrededor de las 19:11 en un domicilio ubicado sobre avenida Fagnano al 2283, luego de que se iniciara un foco ígneo en el compartimiento del motor de un automóvil Fiat Uno.

La alerta movilizó de inmediato a los bomberos, quienes acudieron al lugar para verificar la magnitud del incidente y adoptar las medidas de seguridad necesarias.

Antes del arribo de la dotación, los propietarios del vehículo lograron actuar rápidamente y controlar las primeras llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores del automóvil. Una vez en el lugar, los efectivos realizaron una inspección completa del rodado para descartar la existencia de nuevos focos de calor o riesgos que pudieran provocar una reignición.

Tras las inspecciones realizadas por el personal especializado, se estableció que el incendio tuvo un origen accidental. De acuerdo con la evaluación técnica, el foco comenzó a raíz de una falla eléctrica provocada por el recalentamiento de las lámparas ubicadas en las ópticas del vehículo, desperfecto que derivó en el inicio de las llamas dentro del compartimiento del motor.

El operativo desarrollado por la División Cuartel 5° se extendió hasta aproximadamente las 19:33, momento en que la emergencia fue dada por finalizada. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que los daños quedaron circunscriptos al sector donde se originó el desperfecto eléctrico.