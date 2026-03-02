Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del lunes volvió a poner en agenda un problema recurrente en las rutas patagónicas: la presencia de animales sueltos sobre la calzada. Una trafic que se dirigía hacia Comodoro Rivadavia embistió a un caballo en plena Ruta Nacional 3, a la altura del barrio La Herradura. El animal murió en el acto y, aunque el impacto fue violento, no hubo personas lesionadas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro vial se registró a las 04:25 horas, según el aviso emitido por personal del puesto de control Ramón Santos. Tras la alerta, efectivos policiales se desplazaron de inmediato hasta el sector señalado, un tramo de alto tránsito que conecta a la provincia de Santa Cruz con la ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia.

En el lugar constataron la participación de un vehículo Renault Master Minibus que transportaba pasajeros y era conducido por un hombre identificado por sus iniciales E.F.E.V., oriundo de la ciudad de Caleta Olivia. El conductor, santacruceño, viajaba en dirección norte cuando se encontró de manera repentina con un equino sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con el informe oficial, el animal se encontraba sobre la calzada al momento del impacto, lo que habría dejado escaso margen de maniobra. El choque fue frontal y el potrillo -de pelaje negro- falleció en el acto, quedando tendido a un costado de la ruta. La trafic, en tanto, sufrió daños materiales en su parte delantera, aunque no se reportaron heridos entre los ocupantes ni el conductor.

Las autoridades remarcaron que el chofer resultó ileso y que no fue necesario el traslado de pasajeros a centros asistenciales. En relación con el caballo, se informó que no presentaba marcas ni señales visibles que permitieran identificar a su propietario. Esta circunstancia complica la determinación de responsabilidades por la presencia del animal en la vía pública, un aspecto que suele derivar en actuaciones judiciales cuando se logra establecer la titularidad.

Para evitar nuevos riesgos, el personal interviniente procedió a retirar los restos del equino desde la banquina hacia el campo lindante, despejando la calzada y garantizando la seguridad de quienes circulaban por la zona sur de la ciudad. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Distrito Rada Tilly, que trabajó en el lugar hasta normalizar el tránsito.