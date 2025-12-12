Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mario César “Pato” García es intensamente buscado por la Policía de Santa Cruz en la localidad de Caleta Olivia y alrededores. La hermana del hombre de 50 años, Giselle de 36, denunció en las instalaciones de la Comisaría Tercera que desde el domingo 7 de diciembre intenta comunicarse con él sin tener resultados. Asimismo, dio a conocer que un testigo dijo haberlo visto el lunes 8.

De acuerdo a lo publicado por La Opinión Austral el día de ayer en la web, “Pato” padece convulsiones y necesita de manera imperiosa su medicación, la cual quedó en su departamento del barrio 2 de Abril. Además, se indicó que no toma la medicación regularmente y asiste esporádicamente a consultas psiquiátricas. La situación reviste un carácter de urgencia debido a las condiciones médicas del desaparecido.

Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La hermana realizó una primera denuncia y explicó que perdió toda comunicación telefónica con su hermano desde el domingo a las 22 horas, por lo que decidió ir hasta su casa al día siguiente. Al concurrir a la vivienda, utilizando una llave propia, constató que no se encontraba colocada la traba de seguridad que su hermano acostumbra a poner cuando se va de viaje, ya sea para pescar o dirigirse a Comodoro Rivadavia, Chubut.

Asimismo, informó que una persona conocida por la familia afirmó haber visto al hombre en la mañana del 8, cuando “Pato” García vestía una remera negra con tres rayas blancas, jean oscuro y zapatillas marrón. Giselle aprovechó para informar que su hermano es de tez morena, contextura delgada y cabello castaño oscuro, tiene una cicatriz quirúrgica en el abdomen y espalda, y otra cicatriz de quemadura en el brazo derecho.

También especificó que el hombre frecuenta diariamente el centro de la ciudad, y que sus paradas habituales incluyen el bar “La Estación” (para desayunar), el comercio “Vea y Lea” y el edificio de Petroleros Jerárquicos. Asimismo, dijo que desconoce si llevaba documentación o dinero al ausentarse, y su teléfono celular no registra una última conexión conocida.

Nuevos testimonios

El pedido de búsqueda de “Pato” y la delicada información en torno a su desaparición, ocasionó preocupación en la comunidad. Y empujó a dos personas más a acercarse a Giselle y darle a conocer nuevos datos sobre la última vez que vieron al hombre. Ambos ciudadano indicaron que lo encontraron el lunes pasado y uno de ellos dio a conocer que fue a horas de la tarde. Siendo ese horario la última vez que se tuvo registro de “Pato” García en el ejido urbano.

En primer lugar, una conocida de la familia comunicó que el día lunes 8, en un lapso comprendido entre las 14:00 y 14:30 horas, observó al hombre de 50 años caminando por la avenida Lisandro de la Torre. Específicamente, lo vio a la altura de la empresa de seguridad privada “RAMS”, continuando su marcha en dirección hacia el monumento al obrero petrolero El Gorosito.

Finalmente, dijo que un vecino de su hermano, residente del mismo barrio indicado anteriormente, le contó que lo había visto ese mismo lunes, pero en un horario anterior, aproximadamente a las 12:00 horas. Según su relato, lo vio subir solo a una camioneta de color blanca. Si bien no pudo precisar el modelo, mencionó que podría tratarse de una Chevrolet S10 o una Volkswagen Amarok.