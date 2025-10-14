Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre resultó gravemente herido al ser prendido fuego por un conocido con quien había estado compartiendo bebidas alcohólicas durante el día en la localidad de Comodoro Rivadavia. El dramático episodio ocurrió aproximadamente a las 23:20 del lunes 13 de octubre. La situación ocurrió días después del crimen del vendedor ambulante oriundo de Buenos Aires.

Según relató el jefe de la Comisaría Tercera, Tomás Vásquez, el hecho se supo a través del Centro de Monitoreo, que alertó sobre la presencia de un hombre envuelto en llamas en la calle. “Al llegar la comitiva, se verificó que el hombre ya había sido asistido por ocasionales transeúntes, quienes lograron sofocar las llamas, lo que permitió evitar un daño aún mayor”, explicó.

La víctima logró identificar a su agresor, un compañero con quien había pasado toda la tarde. “En determinado momento, cuando la víctima se había dormido, el agresor le prendió fuego”, detalló. A pesar del dolor provocado por las quemaduras, el herido se encuentra fuera de peligro y ya está internado en el hospital, en la unidad destinada a pacientes con quemaduras.

La policía detuvo al presunto autor del hecho a unos 150 metros del lugar del ataque. “Esta persona se encontraba bajo los efectos evidentes del consumo de alcohol, junto con la víctima”, añadió Vásquez. Durante el procedimiento, se secuestraron botellas con líquido inflamable. El agresor fue puesto a disposición de la Justicia para las investigaciones correspondientes.

Además, sobre la condición social de los involucrados en la situación de inseguridad, el jefe policial señaló que “son personas que eventualmente andan por la ruta limpiando vidrios, pidiendo dinero en semáforos y consumiendo alcohol“. Los inconvenientes con los trapitos de la capital nacional del petróleo son algo preocupante para la sociedad.

Respecto a las quejas recurrentes de vecinos y automovilistas por la presencia de personas que frecuentan las vías públicas en busca de dinero, comúnmente denominados “trapitos”, la policía mantiene un trabajo constante para controlar la situación. “Cuando la ciudadanía o un conductor nos reporta la presencia de estos sujetos, inmediatamente concurrimos y procedemos a desalojarlos”, afirmó Vásquez.

Crimen del vendedor

El caso ocurrió días después del crimen de Ariel Nicolás Cardoso, un joven de 25 años que fue baleado en el rostro por los hermanos Branco Durán, Tiago y Uriel. Hasta el momento se encuentra detenido solamente uno de los hermanos y buscan a los otros dos implicados. Recientemente le dieron el alta a Federico Mujica (32), el amigo de Cardoso que también fue baleado y estuvo internado en el centro de salud. Ese hombre fue dado de alta médica y volvió a Buenos Aires.

La comisario Daniela Millatruz, segunda jefa de la Brigada de Investigaciones, detalló que llevaron a cabo el secuestro del Fiat Punto utilizado para la concreción del hecho y “diversos elementos que son de interés para la causa”. Según la reconstrucción de los hechos, Uriel se acercó a los vendedores bajo el pretexto de comprar medias y repasadores para atraerlos al Fiat Punto Essence rojo del grupo. Al acercarse, Tiago y Branco descendieron del vehículo y encararon violentamente a las víctimas.