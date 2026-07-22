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Una persona de 49 años radicó una denuncia por hurto tras comprobar el robo de la rueda de auxilio de su camioneta, que se encontraba estacionada a la intemperie frente a su domicilio del barrio Mirador, en calle Guatemala de la localidad de Caleta Olivia.

El suceso ocurrió alrededor de las 20:30 horas del martes 21 de julio. El damnificado fue avisado por un transeúnte, quien le indicó haber visto un vehículo cercano al suyo cargando un elemento. Al concurrir al lugar, constató la ausencia de la rueda marca Bridgestone, con llanta de aleación, que estaba ubicada en la parte trasera de la caja de su Toyota Hilux blanca. No se hallaron marcas de forzamiento ni daños en el rodado, y el denunciante no aportó sospechas sobre los autores ni valoró el bien sustraído.

Personal de la División Cuarta y de la Dirección General de Criminalística realizó las inspecciones y diligencias de rigor. El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 y de la División de Investigaciones local para continuar la pesquisa.