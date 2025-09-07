Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La policía de la localidad de Caleta Olivia intervino en un incidente ocurrido en el barrio 25 de Mayo, donde un hombre identificado como “Pelusa” fue acusado de provocar disturbios y realizar detonaciones con un arma de fuego. El hecho se desencadenó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia policial en un inmueble que se encuentra ubicado en la calle Primera Junta, donde se registraban disturbios con disparos.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a un grupo de aproximadamente seis hombres causando disturbios frente a una vivienda, profiriendo insultos y agravios. Testigos en la escena señalaron que “Pelusa” habría sido el autor de las detonaciones y los presentes estaban dicutiendo con él por la actitud violenta que había adoptado. En el sitio se generó un clima de pánico entre las personas presentes.

La situación escaló la medida de violencia cuando los individuos comenzaron a arrojar piedras contra la policía y la vivienda, mientras gritaban que el hombre mencionado anteriormente era el responsable de los disparos. La rápida respuesta del personal que estaba de turno en la División Comando de Patrullas, el Cuerpo de Infantería y el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) permitió establecer un perímetro de seguridad y evitar que la situación se agravara.

Asimismo, el diario La Opinión Austral conoció, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, que una vecina declaró a la policía que, mientras dormitaba en su domicilio, escuchó fuertes golpes en su puerta y ladridos de perros. Al asomarse por la ventana, vio a su vecino “Pelusa” efectuando disparos al aire con un arma de fuego cuyas características no pudo precisar. Por eso llamó a familiares y a la Comisaría Segunda.

En este sentido, familiares de la denunciante, personas que fueron identificadas por los efectivos presentes, se hicieron presentes en el lugar e iniciaron una fuerte discusión con el hombre armado, quien se encontraba en el techo de su casa realizando disparos hacia ellos. Afortunadamente, ninguna de las personas involucradas resultó herida.

Los vecinos del barrio hablaron con los policías y lamentaron que “Pelusa” estuvo involucrado en un accidente de tránsito en mayo de 2024, cuando conducía una motocicleta que colisionó con un automóvil en la intersección de las calle Lavalle y la avenida Eva Perón. Por esto, remarcaron su preocupación en relación a la seguridad del barrio.

Personal policial de la Comisaría Quinta y del Gabinete de Criminalística se hicieron presentes en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes. Este historial de incidentes genera preocupación entre los vecinos del barrio 25 de Mayo.

Por otro lado, el diario La Opinión Austral conoció que durante el operativo actual, tres adultos (C.B.S., O.N.B, A.A.P) y dos menores fueron trasladados a las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para un examen médico preventivo.

Finalmente, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Instrucción Penal N° 2 para registrar la vivienda del hombre detenido en busca del arma utilizada en los disparos y otros elementos de interés para la investigación. Hasta el momento, no se han reportado detenciones, y la investigación sigue en curso.