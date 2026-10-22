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Un vecino de la localidad de Caleta Olivia denunció una estafa luego de detectar una transferencia de $1.555.555 que, según afirmó, no había autorizado. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 2 a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.

De acuerdo con su relato antes las autoridades, el ciudadano se comunicó con un número cuyos usuarios decían pertenecer a Starlink. El hombre quería comprar una antena satelital portátil, conoció La Opinión Austral.

Al día siguiente, cerca de las 17, recibió una llamada de ese mismo número. En altavoz, lo guiaron para realizar una serie de pasos. Primero descargó la aplicación Starlink desde y luego, a través de un enlace que le enviaron por WhatsApp, instaló otra llamada Supremo Mobile.

Asimismo, el hombre contó que, en un momento, le indicaron que colocara el celular con las cámaras hacia arriba y luego apuntara las cámaras traseras hacia su rostro. Al dar vuelta el teléfono para observarlo, el ciudadano descubrió que había sido engañado.

En la pantalla vio una notificación que informaba una transferencia de casi $2 millones desde su billetera virtual Brubank a una cuenta de Mercado Pago. Los delincuentes realizaron maniobras para intervenir su celular.

Por otro lado, horas más tarde, el damnificado recibió otra llamada. Esta vez de una persona que dijo trabajar para Brubank y aseguró que ya sabía lo ocurrido. Como el hombre todavía no se había comunicado con la entidad, sospechó de la situación y cortó la comunicación.

Finalmente, se conoció que la denuncia se realizó en la Comisaría Segunda y fue caratulada como estafa. El hombre manifestó sentirse perjudicado económicamente por la pérdida del dinero que guardaba en su cuenta.