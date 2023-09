-¿Qué hacés acá, la c.. de tu madre? fue lo que le dijo un vecino de Caleta Olivia a un hombre, luego de haber entrado a su vivienda y encontrarlo con intenciones robar.

El suceso se registró en las últimas horas en la zona norte de la provincia, donde la inseguridad está a la orden del día y, en esta oportunidad, de no ser por el propio damnificado, un malviviente podría haber hecho de las suyas, tras ingresar a un domicilio en el que no había nadie.

El delito de violación de domicilio y el presunto robo en grado de tentativa se registró en una casa ubicada en la calle Salaverry de la ciudad de El Gorosito, en horas de la tarde noche del lunes, cuando caía el sol. Un joven malabarista de la localidad había forzado el ingreso de un portón y estaba por entrar a la casa ubicada en la parte trasera del terreno cuando fue sorprendido por el dueño que volvía de trabajar.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el damnificado fue quien dijo la frase con la que comienza esta nota.

Cuando el vecino le preguntó al joven eso, éste quedó impávido y decidió escapar. Para mala fortuna de él, el hombre lo alcanzó a agarrar de la capucha de su buzo y pudo reducirlo. Luego, un familiar que había llegado con el damnificado fue quien llamó a las autoridades para que se lo lleven detenido.

Antes del arribo de las fuerzas de seguridad, el vecino le colocó la rodilla en la espalda al delincuente y comenzó a recibir amenazas por parte de éste. “Ya vas a ver, voy a venir con mis amigos y te vamos a reventar el rancho, vas a ver” le decía mientras el vecino no le prestaba atención aunque respondía con algunos insultos.

En el caso intervino el personal de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas. Cuando los agentes llegaron, procedieron a esposar al malviviente para luego trasladarlo a la dependencia policial más cercana para ponerlo a disposición de la Justicia Penal.

Como dato, cuando el delincuente era llevado, hizo su descargo. Aseveró que estaba vendiendo unos plantines y que había pasado a la casa para “ofrecerlos”. Las plantas fueron encontradas en el suelo momentos después.

El propietario de la morada habló con los colegas del portal de noticias El Caletense. Él se llama Roberto Alarcón y, visiblemente agitado por la situación que había vivido momentos antes y por el esfuerzo físico que debió realizar dio su versión de los hechos.

“Es un ladrón que anda manoteando puertas, nosotros al portón si lo dejamos cerrado pero la puerta de la casa siempre la dejamos abierta. Ahora vamos a tener que empezar a cerrarla”, dijo y aseguró que “lo tuve ahí detenido hasta que llegó la policía. Si yo no volvía a mi casa, capaz me enteraba que después que me había robado o que me faltaba algo en casa”.

FOTO: EL CALETENSE