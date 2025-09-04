Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un siniestro vial tuvo lugar en la intersección de las calles Gobernador Gregores y Luis Piedra Buena de la localidad de Las Heras. La situación involucró a un Volkswagen Nivus y una Toyota Hilux. El incidente ocurrió alrededor de las 17:10 horas del 3 de septiembre e intervino personal que se encontraba de turno en las instalaciones de la Comisaría Segunda.

De acuerdo a lo que dieron a conocer desde la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el Volkswagen Nivus -un SUV compacto de color gris- impactó con fuerza contra la Toyota Hilux -una camioneta pick-up de color blanca-. El hecho tuvo daños materiales, pero no hubo personas lesionadas.

A raíz del impacto, uno de los vehículos ingresó al patio de una vivienda. La camioneta causó daños considerables en el cerco perimetral, derribó parte de la estructura de materiales mixtos y dañó otros elementos del patio, como algunas plantas que habían en el lugar.

El rodado de menor tamaño que colisionó con el árbol. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

Por otro lado, el segundo vehículo chocó contra un tipo de árbol que se encontraba ubicado en la vía pública, le provocó daños menores en el tronco. Sin embargo, a pesar de la magnitud del choque, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones del Hospital Distrital de la ciudad para su revisión médica.

En este sentido, el diario La Opinión Austral conoció que ninguno de los dos resultó con lesiones que requieran atención médica, a pesar del fuerte y doble impacto entre los rodados y luego con el árbol y con el cerco perimetral.

Finalmente, se conoció que en el lugar también intervino una dotación de la División Cuartel 11° de Bomberos de Las Heras, quienes realizaron tareas preventivas, desconectaron las baterías de los vehículos para evitar incendios y desplegaron una línea de seguridad para prevenir riesgos mayores. Los profesionales también se encargaron de limpiar la zona de escombros y asegurar que no hubiera derrame de combustible.

Desde la Policía de Santa Cruz informaron que los vehículos involucrados fueron entregados a sus propietarios. Para el cierre, se labraron las actuaciones correspondientes con conocimiento del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la localidad.