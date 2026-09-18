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A primera hora de este viernes, cuando el ritmo del centro de Caleta Olivia comenzaba a intensificarse por la actividad comercial y financiera, un violento choque entre dos vehículos sacudió la tranquilidad del barrio Lucila Ortiz y dejó a una mujer mayor bajo observación médica en el Hospital Zonal.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho tuvo lugar cerca de las 9:00 de la mañana en la concurrida intersección de las calles Almirante Brown y Alsina. Por razones que aún se intentan peritar de forma oficial, impactaron de manera frontal-lateral un automóvil Volkswagen Gol Trend y un utilitario Renault Kangoo de color blanco. La fuerza del golpe se evidenció con particular severidad en el vehículo de menor porte, el cual resultó con notorios daños en su parte delantera.

Al mando del Gol Trend circulaba una vecina mayor de edad que, tras la colisión, debió ser asistida por los servicios de emergencia y trasladada preventivamente hacia el nosocomio local. Pese al revuelo generado en la zona, las primeras evaluaciones médicas constataron que la conductora se encontraba lúcida, en buen estado general de salud y que permanecería alojada de forma preventiva a la espera del alta médica. En tanto, el conductor de la Kangoo blanca, que transitaba por la arteria Almirante Brown, resultó ileso.

El lugar del siniestro se transformó rápidamente en el epicentro de un amplio operativo de seguridad y vialidad. Efectivos de la Seccional Primera de Policía junto a inspectores del área de Tránsito Municipal procedieron a interrumpir la circulación para ordenar el área y llevar adelante las diligencias correspondientes. El despliegue requirió un esfuerzo de coordinación adicional debido a que en ese mismo cuadrante operarios de Servicios Públicos y cuadrillas municipales se encontraban realizando obras de infraestructura urbana.