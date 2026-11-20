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Otra agresión entre estudiantes ocurrió en pleno centro de la localidad de Caleta Olivia. En la jornada del jueves 19 de noviembre el diario La Opinión Austral publicó que el miércoles, dos adolescentes de 16 y 17 años habían sorprendido y golpeado a un joven de 14 que iba caminando por la vereda de una conocida confitería de la avenida San Martín, frente al monumento al obrero petrolero.

Este viernes, se conoció que hubo otra agresión en la vereda de un local de venta de artículos para el hogar, muebles, electrodomésticos y tecnología, ubicado en una esquina de la avenida independencia, también al frente de El Gorosito. El hecho ocurrió el jueves pasado y esta vez las protagonistas fueron mujeres mayores de edad que estudian en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Zona céntrica de la localidad de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo con la información que tuvo conocimiento LOA, la joven relató ante los efectivos policiales de la Comisaría Primera que se encontraba caminando con compañeros que asisten con ella la Unidad Académica Caleta Olivia, cuando fue sorprendida por una mujer que es parte de la universidad. La sospechosa le dio un golpe de puño, según dijo la damnificada.

La joven agredida identificó a su agresora ante las autoridades, quien se retiró del lugar luego del ataque. Asimismo, relató que la misma mujer le había dirigido insultos y amenazas en otras ocasiones, por lo que se siente amedrentada por las situaciones violentas de las que es víctima.

Finalmente, la denunciante fue examinada en el Hospital Zonal “Pedro Padre Tardivo”, donde le constataron lesiones leves. La causa fue caratulada como lesiones y amenazas y quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.