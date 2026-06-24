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Una rápida y efectiva intervención de los equipos de emergencia permitió controlar un principio de incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de la ciudad de Caleta Olivia, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran daños de mayor magnitud.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Ayacucho al 1200, en el barrio Rotary 23, y movilizó a personal de la División Cuartel 16°, que acudió al lugar tras recibir el alerta sobre la presencia de humo y fuego en el sector superior de la vivienda.

Según la información oficial, el operativo comenzó a las 00:57 horas, cuando una dotación de bomberos partió hacia el domicilio a bordo de una unidad de emergencia para intervenir en el siniestro.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el foco ígneo se encontraba localizado en el entretecho de la vivienda, una situación que suele representar un riesgo importante debido a la posibilidad de propagación a través de estructuras de madera, aislantes y cableados eléctricos.

Frente a este escenario, los bomberos desplegaron de inmediato las tareas de combate del fuego utilizando una línea devanadera y herramientas específicas, entre ellas ganchos de zapa, que permitieron acceder a los sectores afectados y extinguir las llamas de manera segura.

Gracias a la rápida respuesta y al trabajo coordinado del personal interviniente, el incendio pudo ser controlado antes de que alcanzara otros ambientes de la vivienda o pusiera en riesgo a los ocupantes.

Una vez finalizadas las tareas de extinción, especialistas realizaron las pericias correspondientes para determinar el origen del siniestro. Los resultados establecieron que el incendio se produjo de manera accidental como consecuencia de un sobrecalentamiento en el tendido eléctrico domiciliario, una de las causas más frecuentes de este tipo de emergencias durante los meses de bajas temperaturas, cuando aumenta considerablemente el uso de artefactos eléctricos para calefacción y consumo energético.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni fue necesario realizar evacuaciones, lo que permitió que la situación quedara completamente controlada en poco tiempo.