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En una de las arterias más transitadas de Caleta Olivia, un desperfecto impredecible convirtió a un automóvil particular en el centro de un urgente despliegue de las fuerzas de seguridad. El incidente puso a prueba, una vez más, la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos organismos de emergencia de la localidad.
Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se desencadenó minutos antes de las 16:50 horas en la concurrida intersección de la Avenida del Trabajo y la calle Juan Gómez. Una alerta ingresada al sistema de emergencias 911 dio aviso sobre un espeso humo y llamas que comenzaban a gestarse en la carrocería de un Chevrolet Corsa que circulaba por la zona. De inmediato, se comisionó al lugar a una dotación de la División Cuartel 16° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, cuyos efectivos arribaron con la premura que requería la presencia de combustible y material inflamable en la vía pública.
Al llegar a la escena, los servidores públicos desplegaron de manera preventiva una línea devanadera para contener el avance del fuego, concentrado principalmente en la zona media y en la parte superior trasera del rodado. Con el fin de anular cualquier riesgo de cortocircuito o explosión por fuga de corriente, los bomberos utilizaron una barreta de fuerza para acceder al compartimento del motor y desconectar rápidamente los bornes del suministro eléctrico del automóvil.
Mientras los bomberos atacaban el foco ígneo, personal de la Comisaría Segunda de Policía y agentes de Protección Civil montaron un perímetro de seguridad, ordenando el tránsito desviando la circulación vehicular hasta que la calzada quedó fuera de peligro.
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