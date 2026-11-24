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Una joven de 18 años denunció que fue empujada y amenazada por la expareja de su madre en un local nocturno de la localidad de Caleta Olivia. El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 23 de noviembre, cuando la mujer se dirigía al sector de los baños.

Según la denuncia, la damnificada estaba en el local nocturno Crafterpool junto a su madre y un grupo de amigas. En el camino hacia los baños sintió que alguien la empujaba. Al darse vuelta, reconoció al hombre, D.E.V., de 35 años, expareja de su madre.

La joven dijo que le preguntó por qué la había empujado y que el hombre reaccionó de manera agresiva y la amenazó con atentar contra su integridad física. Manifestó sentir temor, aunque no sufrió lesiones, y solicitó medidas de protección, conoció La Opinión Austral.

El Juzgado de Primera Instancia de la Familia dispuso que D.E.V. no pueda acercarse, comunicarse ni tomar contacto con la joven durante 15 días, a una distancia menor de 500 metros. También indicó que la denunciante se presente en la Oficina de Violencia Doméstica.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción Nº 1 ordenó que se instruya la causa y que el denunciado fije domicilio a disposición de la Justicia.