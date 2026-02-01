Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos personas resultaron perjudicadas en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, luego de ser víctimas de estafas en línea. En ambos casos, los estafadores utilizaron técnicas de engaño y ardid para obtener dinero de las víctimas, oriundas de las localidades de Pico Truncado y Caleta Olivia, de acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral a través de fuentes policiales.

En el primer caso, una mujer de 72 años denunció que fue víctima de una estafa en línea cuando respondió a una publicidad en Facebook de la tarjeta naranja. La mujer, que se encontraba en su domicilio, accedió a la publicidad y se comunicó con un hombre a través de WhatsApp. El hombre le solicitó que realizara un préstamo de $2.900.000 para luego transferir $999.000 a una cuenta bancaria a nombre de una persona desconocida.

La mujer, confiando en la persona que se comunicaba con ella, accedió a realizar la transacción. Sin embargo, cuando se dirigió al banco para realizar la transferencia, se dio cuenta de que había sido estafada. Asimismo, la entidad le informó que la transacción no era legítima y que debía realizar una denuncia policial.

En otro caso, el de la localidad caletense, un hombre de 26 años denunció que fue víctima de una estafa en línea cuando publicó una venta de herramientas en Facebook y recibió un llamado de una persona interesada en la compra. La persona le realizó una transferencia por $800.000, pero luego le solicitó que devolviera el dinero debido a un error.

El hombre, creyendo que la transacción era legítima, accedió a devolver el dinero. Sin embargo, la persona que se comunicaba con él le solicitó que realizara una transferencia a una cuenta bancaria a nombre de una persona desconocida. El hombre realizó la transferencia por $550.000, pero luego se dio cuenta de que había sido estafado.

La policía está investigando ambos casos y busca determinar la identidad de los estafadores. Se están analizando las pruebas y se están realizando entrevistas con testigos y víctimas. Además, efectivos policiales recomendaron a la población que tenga cuidado al realizar transacciones en línea y que no proporcione información personal o financiera a desconocidos.

Finalmente, es necesario destacar consejos para evitar estafas. Verifique la identidad de la persona o empresa con la que está tratando, no proporcione información personal o financiera a desconocidos, no realice transferencias de dinero a cuentas desconocidas, investigue sobre la empresa o persona antes de realizar una transacción y si ha sido víctima de una estafa en línea, comuníquese con personal de la Policía de Santa Cruz.