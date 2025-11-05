Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vecina de la localidad de Los Antiguos, de 78 años, fue víctima de una millonaria estafa y realizó la denuncia a horas de la mañana del martes 4 de noviembre del corriente año en las instalaciones de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo”. El hecho ocurrió el 28 de octubre pasado, cuando la denunciante observó una publicación en Facebook que ofrecía “descuentos para jubilados” en la página del supermercado La Anónima.

Al seleccionar “más información”, fue redirigida a una conversación de WhatsApp. Allí, un mensaje automático le solicitó su número de documento y la instó a ingresar a un enlace para descargar una aplicación de soporte remoto. La mujer recibió un llamado y accedió a proporcionar datos personales. La comunicación se cortó tras una larga espera. Este tipo de estafas tuvo un importante crecimiento en el último año.

Poco después, la señora constató el faltante de dinero en dos cuentas que posee en el banco Provincia de Buenos Aires. Se realizaron dos transferencias de $885.000 y otra por $408.000, por lo que el monto total sustraído asciende a $1.293.000. El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras, entidad que deberá investigar a los causantes.