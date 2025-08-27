Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer, oriunda de la provincia de Chaco y residente de la localidad de Caleta Olivia, en la zona norte de Santa Cruz, se atrincheró en las instalaciones del Juzgado de Familia -que se encuentra ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen al 2056- a horas de la mañana del miércoles 27 de agosto de 2025. La mujer, llamada Mariana Acosta, tiene un único propósito: mejores condiciones de vida para su hijo de 15 años. Denunció hostigamiento judicial y falta de apoyo del padre del menor.

En una emotiva entrevista con el móvil de exteriores del diario La Opinión Austral, Acosta compartió su desgarradora experiencia en la búsqueda de justicia para su hijo adolescente. La mujer, quien regresó a Caleta Olivia hace tres años después de una larga ausencia debido a lo que describió como “persecución judicial”, relató una historia de abandono, manipulación y una lucha constante por asegurar el bienestar de su hijo, a quien le dedica su vida entera.

“Estoy en el juzgado de la familia desde 2023, prácticamente todos los días vengo acá y los trabajadores ya me conocen. Mi hijo se quedó viviendo con su padre cuando tenía dos años y medio, y de repente me quitaron la tenencia”, explicó Acosta. Y continuó diciendo que no tuvo más vínculo con el chico hasta los 11 años, ya que fue el momento en que encontró la única salida de hacer la denuncia al máximo superior de justicia, en el año 2018, y “me dieron la tenencia definitiva“.

La mujer se atrincheró en el Juzgado de Familia de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Sin embargo, la situación dista de ser ideal. Según las palabras de Acosta, en conversación con La Opinión Austral, el padre de su hijo lo “soltó a la calle” después de que su madre del perdiera la vida y “ya no pudiera seguir manipulándolo”. Ahora, la mujer se enfrenta a la difícil tarea de proveer para su hijo, sin un trabajo estable, ni apoyo económico por parte del padre. Ella trabaja en un sitio que se dedica a la estética, pero solamente tiene ingresos cuando hay turnos.

“Estoy con los puestos, estoy de prestado, no tengo trabajo estable acá. Lo que hago es esporádico y no puedo pagar un alquiler. El padre debería hacerse cargo. Él lo echó a la calle, él lo trajo al niño de vuelta a la ciudad de Caleta Olivia. ¿Por qué no lo devolvieron en el momento que lo tendrían que haber hecho?“, cuestionó. Dio a conocer que la Municipalidad de Caleta Olivia solo colaboró con su caso al pagar un mes de alquiler, pero “después se desentendieron“.

Por otro lado, la mamá también denunció la falta de seguimiento y apoyo por parte de las instituciones encargadas del bienestar infantil. “Mi hijo tenía que ser asistido psicológicamente, y nadie llama para saber si vive, si duerme, si come. Entonces, ¿para qué están?”, lamentó. A pesar de las dificultades, Acosta se mostró decidida a luchar por los derechos de su hijo.

Finalmente, le manifestó a La Opinión Austral que sus planes son quedarse en el Juzgado de Familia y, de ser necesario, dormir ahí. “Si me tengo que quedar a dormir acá, me voy a quedar. A mí no me da vergüenza luchar por los derechos que le corresponde a mi hijo“, afirmó. Acosta necesita un trabajo estable y un lugar digno para vivir con su hijo. Ella espera que las autoridades tomen medidas para garantizar que su hijo reciba el apoyo y la protección que necesita para garantizar su calidad de vida.