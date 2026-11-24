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Una adolescente de 13 años fue agredida por otra menor frente a un local comercial de la avenida Independencia de la localidad de Caleta Olivia, en plena zona céntrica y frente a El Gorosito. La damnificada resultó con lesiones leves y la denuncia se hizo en la Comisaría Primera.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas del lunes, al lado del negocio llamado “Tentaciones”. La madre de la joven, que realizó el trámite legal, le comentó a las autoridades que su hija estaba con un grupo de amistades cuando fue atacada por otra joven de 13 años, que se encontraba acompañada por dos mujeres y un hombre.

La denunciante señaló que la adolescente sufrió una lesión en la mejilla derecha y una contusión. También refirió dolencias en la zona cervical, dado a que la agresora le tiró el cabello. La madre instó la acción penal por las lesiones, conoció La Opinión Austral.

El Juzgado Penal Juvenil de Caleta Olivia dispuso que se instruyan las actuaciones y se dé intervención a la Secretaría de Niñez y Adolescencia.