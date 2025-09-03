Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vecina de la localidad de Caleta Olivia, de 49 años, denunció que fue embestida por un vehículo Ford Fiesta gris mientras cruzaba la calle Lucio Mansilla en su intersección con José Hernández. El incidente ocurrió el martes 2 de septiembre entre las 17:20 y las 17:40 horas. La denuncia se realizó en la Comisaría Primera.

Según informaron al diario La Opinión Austral, la ciudadana sufrió lesiones de carácter leve y radicó la denuncia correspondiente. En el lugar se realizaron las diligencias de rigor con la colaboración de Criminalística y la División de Investigaciones. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la ciudad.