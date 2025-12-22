Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal policial de la Comisaría Quinta de Caleta Olivia intervino en la mañana del 21 de diciembre de 2025, a las 07:45 horas, en el barrio Rotary 23, debido a una denuncia por una mujer en estado de ebriedad que se negaba a retirarse del domicilio de su ex pareja. Tras tornarse agresiva e incitar a la pelea a los uniformados, la causante fue reducida e ingresada como contraventora por infracción a múltiples artículos de la ley.

El procedimiento se inició tras un aviso del sistema de emergencias 911 sobre inconvenientes generados en una vivienda de calle Mouesca. Al arribar al lugar, los oficiales se encontraron con el propietario de la casa, quien informó que su ex se había presentado bajo los efectos de bebidas alcohólicas y se negaba rotundamente a irse.

Tras obtener autorización para ingresar, los efectivos se dirigieron a una habitación donde se encontraba la mujer. A pesar de solicitarle en reiteradas ocasiones que se retirara y de escoltarla hacia el exterior de la vivienda, la ciudadana se negó a identificarse y a acatar las directivas impartidas, se tornó agresiva e incitó a los uniformados a mantener una pelea.

Debido a su actitud y la imposibilidad de establecer un diálogo efectivo, se procedió a la reducción de la ciudadana, quien fue alojada en la dependencia policial tras ser examinada por el facultativo médico. Una vez en la Seccional, la mujer finalmente se identificó con su nombre y apellido y dijo tener 31 años.

Cabe destacar que, debido a que no se logró obtener respuesta telefónica del Magistrado interviniente, y en virtud del estado de alcoholismo de la implicada, se procedió a entregarla mediante acta de estilo a su hermano, quien se presentó posteriormente en la comisaría.