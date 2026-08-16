Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El personal de la Comisaría Segunda de Caleta Olivia inició actuaciones preventivas de oficio luego de ser alertada sobre un episodio de disturbios ocurrido en el exterior del local “Súper Patagonia”, situado sobre la calle Los Sauce, en el barrio Koltun.

El procedimiento comenzó a las 18:05 del sábado pasado, cuando personal del SAE-911 solicitó la presencia policial ante la denuncia de una pelea en la que uno de los involucrados habría exhibido un arma de fuego.

En primera instancia, el Comando de Patrullas se dirigió hasta el lugar, aunque no logró constatar la situación informada. Sin embargo, al entrevistarse con la oficial que cumplía funciones como policía adicional en el comercio, se confirmó que se había producido una riña y que uno de los participantes había mostrado un arma.

De acuerdo con el informe policial al que accedió La Opinión Austral, el hombre no efectuó disparos, pero la exhibición del arma provocó que las personas involucradas se dispersaran. Posteriormente, el sospechoso habría ingresado a su domicilio.

Ante esta situación, se dispuso la intervención de personal de la Comisaría Segunda, que realizó un rastrillaje por el sector. Durante la búsqueda no se encontraron vainas servidas ni otros indicios que dieran cuenta de disparos.

En el marco de las actuaciones, una mujer de 42 años manifestó que no quería tener inconvenientes y que haría entrega voluntaria del arma de fuego perteneciente a su hijo, un joven de 22 años. Luego ingresó a la vivienda y volvió a salir con un envoltorio en sus manos, que entregó a los efectivos.

Con la intervención de personal de Criminalística, se realizaron las diligencias correspondientes y se procedió al secuestro de un arma de fuego corta, tipo revólver, calibre .22, un cartucho dorado del mismo calibre y un hisopo con una muestra por contacto para fines genéticos.

Los elementos quedaron bajo resguardo de la dependencia policial. Asimismo, se procuraba recibir el testimonio escrito de una persona que fue citada mediante el acta correspondiente.

Finalmente, se conoció que tomaron conocimiento de lo ocurrido la División de Investigaciones y el Juzgado de Instrucción N° 2, a través de la secretaria de turno, quien, previa autorización judicial, dispuso que el joven involucrado fijara domicilio.