Una madre de 46 años denunció un caso de violencia en las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia. La mujer dijo haber sido atacada junto a su hija por otra ciudadana que se encontraba acompañada por una menor de edad. La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.

Según el relato de la denunciante, existen inconvenientes previos y conflictos anteriores con la ciudadana A.R., quien ya había sido involucrada en agresiones previas en locales comerciales de la zona, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz.

El hecho denunciado ocurrió el día viernes, aproximadamente a las 17:30 horas, en circunstancias en que la damnificada y su hija se encontraban comprando en un negocio de la intersección de las calles José Hernández y Lavalle. En ese momento, observaron la presencia de la otra parte junto a su hija menor de edad, de quien se desconocen la identidad.

La tensión escaló cuando, tras visualizar a las denunciantes, A. R. y su hija se retiraron del local, pero luego esperaron a la denunciante y a su hija en la salida del establecimiento. Al egresar, la denunciante observó que A. R. la seguía insultando. Al darse vuelta, constató que ambas mujeres se encontraban detrás de ellas.

Acto seguido, la menor le dio un golpe de puño en la cabeza a su hija. Inmediatamente después, A. R. abrazó a la denunciante, en lo que la víctima interpretó como un intento de incitar a una mayor violencia, lo que derivó en una agresión física recíproca entre ambas partes.

Tras el altercado, la damnificada fue examinada por un facultativo médico, quien le extendió un certificado que constata las lesiones leves sufridas. Tomando conocimiento de los pormenores del incidente, el Secretario Penal dispuso medidas cautelares inmediatas, como una prohibición de acercamiento y contacto por el lapso de 15 días.