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Lo que debía ser una mañana más rumbo al trabajo terminó convirtiéndose en una escena de desesperación y angustia en Caleta Olivia. Un automóvil se incendió de manera repentina en plena vía pública luego de que su motor explotara, obligando a su conductora a salir de urgencia para resguardar su vida.

El hecho ocurrió en las primeras horas del viernes, en la esquina de Rivadavia y Tierra del Fuego, una zona habitualmente transitada a esa hora por vecinos que inician su jornada laboral. Allí, un Fiat Palio blanco, conducido por una empleada municipal, comenzó a prenderse fuego mientras circulaba con normalidad.

Todo se habría desencadenado tras una explosión en el motor, que en cuestión de segundos dio paso a las llamas.

Afortunadamente, la mujer logró reaccionar a tiempo y salir del vehículo antes de que el fuego se propagara por completo. Si bien no sufrió lesiones ni quemaduras, el impacto emocional del episodio fue evidente: el susto, la incertidumbre y la rapidez con la que se desarrollaron los hechos marcaron una experiencia que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

El rodado, en tanto, sufrió daños de consideración producto del incendio, que afectó principalmente la zona del motor y se extendió hacia otros sectores del vehículo.