La Policía de Santa Cruz investiga un inquietante hecho protagonizado por una vecina que ingresó a la segunda laguna de la localidad de Caleta Olivia. Se sospecha que sus intenciones eran atentar contra su propia vida. Personal de Bomberos arriesgó su vida para entrar al agua y rescatar a la ciudadana. Las personas involucradas fueron hospitalizadas por un cuadreo de hipotermia.

Según la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, la situación ocurrió antes de las 21:10 horas, y el personal policial tomó conocimiento a través de un llamado de emergencia al centro de despacho 911. Vecinos preocupados informaron que una mujer se había arrojado a la laguna y se necesitaba intervención policial y de personal bomberil para rescatarla.

Al llegar al lugar, el grupo de efectivos policiales de la Comisaría Cuarta, a cargo del segundo jefe de la dependencia, se encontraron con que dos uniformados del Cuartel de Bomberos 16° estaban dentro del agua socorriendo a la mujer. En el lugar también se encontraba presente el personal de la Comisaría Quinta y del Cuartel de Bomberos 5°.

Posteriormente, una vez que la mujer fue rescatada y puesta a salvo, al sitio arribó una ambulancia del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, a cargo de la doctora Maldonado, que trasladó a la ciudadana hacía el centro de salud. Luego evacuaron a los uniformados, de apellidos Lera y Saavedra, que tomaron intervención en el rescate de la mujer caletense.

Por otro lado, se entrevistó a uno de los testigos, un hombre de 35 años, quien manifestó que se encontraba en el instituto Medea, cuando se presentó un desconocido quien le refirió que una mujer se habría arrojado al agua de la laguna. Ante esto, con sus compañeros del lugar se acercaron hasta el sitio y verificaron que la ciudadana estaba a unos 30 metros.

Finalmente, fuentes policiales le informaron a La Opinión Austral que la mujer sufrió un cuadro de hipotermia, por lo que no fue posible recolectar más datos, aparte de su identidad, M.R. Se realizaron las diligencias de rigor en el lugar del hecho y se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a través del secretario de turno, el doctor Kevin Rearte.