Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 31 años quedó detenido durante la madrugada del lunes 26 de octubre en un departamento que se encuentra ubicado en un pasaje sin salida de la calle Jorge Montes de la localidad de Caleta Olivia. Se trata de un nuevo caso de violencia de género que sale a la luz.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la intervención policial fue iniciada por un pedido de auxilio. Al llegar, los efectivos escucharon gritos de una mujer desde la planta alta y la encontraron con una lesión en el labio y rastros de sangre en los dientes.

La mujer, de 29 años, salió al encuentro de los policías, pero cerró la puerta e impidió el ingreso. Cuando los efectivos intentaron hablar con ella, se tornó agresiva y golpeó en el rostro a una sargento. La Policía indicó que utilizó la fuerza mínima y racional para apartarla. Luego de minutos, la ciudadana se tranquilizó y autorizó el ingreso.

Poco después salió del departamento el hombre, quien, de acuerdo con la información policial, insultó y amenazó a los efectivos antes de volver a entrar y cerrar la puerta con fuerza. Con autorización de la mujer, los policías ingresaron y lo redujeron. A la 1:30 del lunes quedó aprehendido, luego de ser examinado por un médico.

Durante el traslado, la mujer volvió a ponerse agresiva e intentó forcejear con los efectivos para impedir el procedimiento. Más tarde, al tomarle declaración, se negó a ser examinada por un médico y a solicitar medidas de protección.

La Policía también entrevistó a dos vecinos, quienes señalaron que la pareja discutía con frecuencia y que solían escuchar golpes contra las paredes y gritos de auxilio de una mujer. Además, una operadora del 911 confirmó que había recibido previamente un llamado de la mujer, que lloraba y pedía ayuda.|

Tomó intervención el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, a través de la secretaría de turno.