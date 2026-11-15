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Una mujer de 39 años fue aprehendida en Caleta Olivia luego de intentar escapar en un taxi con elementos sustraídos de un local comercial. La Policía la encontró poco después tras el aviso de una empleada a la dueña del lugar. La ciudadana tenía los productos que hurtó en su poder y quería escapar.

El hecho ocurrió en “City Shop”, ubicado en Presidente Perón al 200. La propietaria del local recibió un llamado de una empleada, quien le contó que había visto a una mujer tomar de las góndolas del sector de bazar dos sartenes celestes y cinco paquetes que contenían tres cuchillos tipo serrucho Tramontina.

Según el relato de la trabajadora, la mujer salió del comercio con los elementos y se dirigió a pie por la calle San José Obrero hacia la avenida Eva Perón. La propietaria dio aviso a la Policía de Santa Cruz y aportó una descripción de la vestimenta y características físicas de la ladrona.

Personal de la Unidad de Prevención Local la encontró en el exterior de la base de Taxi Sur, ubicada sobre Eva Perón al 180. Allí fue identificada y aprehendida. Los artículos fueron recuperados y, por disposición de la Justicia, restituidos a la propietaria del comercio.

La mujer quedó alojada en una dependencia policial luego de ser examinada por un médico. La causa fue caratulada como hurto y quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1.