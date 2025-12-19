Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un siniestro vial ocurrido este jueves al mediodía en una transitada esquina de Caleta Olivia volvió a poner en relieve la importancia de la respuesta inmediata de los servicios de emergencia. La colisión entre un automóvil y una camioneta movilizó a Bomberos, personal sanitario, efectivos policiales y agentes de Tránsito Municipal, en un operativo coordinado que permitió asistir a una conductora descompensada y asegurar la zona sin que se registraran consecuencias de gravedad.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Juan Álvarez, un sector neurálgico de la ciudad, con circulación constante de vehículos y peatones, especialmente en horarios del mediodía. Por razones que son materia de análisis, un automóvil Ford y una camioneta Volkswagen colisionaron, generando preocupación entre los vecinos y transeúntes que presenciaron el impacto.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar al lugar, personal de la División Cuartel 5° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz constató que una de las conductoras se encontraba descompensada, producto del shock sufrido tras el choque. De inmediato, los efectivos iniciaron las tareas de asistencia primaria, controlando sus signos vitales y brindándole contención hasta la llegada de los profesionales del sistema de salud.

El trabajo articulado con el personal del Hospital Zonal fue clave para estabilizar a la mujer, quien posteriormente fue trasladada para una evaluación médica más exhaustiva. Fuentes oficiales confirmaron que la conductora se encuentra fuera de peligro, aunque permaneció bajo observación como medida preventiva.

En paralelo a la asistencia sanitaria, los bomberos llevaron adelante tareas de seguridad preventiva, entre ellas el desconectado de los acumuladores de energía de ambos vehículos involucrados. Este procedimiento, habitual en este tipo de intervenciones, tiene como objetivo minimizar riesgos de incendio o cortocircuitos, especialmente cuando los rodados resultan dañados tras un impacto.

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría Primera, que se encargó de las actuaciones correspondientes y del ordenamiento del tránsito, junto a agentes de Tránsito Municipal, quienes regularon la circulación para evitar nuevos incidentes y permitir el normal desarrollo del operativo.