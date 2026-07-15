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La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta popular en Caleta Olivia, donde una multitud salió a las calles para celebrar el triunfo albiceleste frente a Inglaterra.

El tradicional monumento a El Gorosito se tiñó de celeste y blanco durante los festejos por la clasificación de Argentina. FOTOS: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego de la victoria por 2-1 en semifinales, cientos de vecinos se concentraron en el tradicional monumento a El Gorosito, uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la ciudad para los festejos deportivos y acontecimientos importantes.

Apenas el árbitro marcó el final del partido, comenzó una caravana de vehículos que recorrió las principales avenidas de Caleta Olivia. Autos y camionetas circularon con banderas argentinas, bocinazos y cánticos, hasta confluir en el monumento donde se vivió el momento de mayor emoción.

Familias completas, jóvenes, niños y adultos mayores participaron de la celebración, en una jornada marcada por el orgullo y la pasión por la Selección. El celeste y blanco copó las calles de la ciudad mientras los hinchas entonaban canciones de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Niños, jóvenes y adultos compartieron la alegría de una noche inolvidable.

Un momento polémico durante los festejos en El Gorosito

En medio de la celebración, un grupo de jóvenes protagonizó una escena que generó repercusión en redes sociales al quemar lo que simulaba ser una bandera inglesa. Según se pudo observar, no se trataba de una bandera oficial de Inglaterra, sino de un manto blanco al que le habían dibujado la característica cruz roja del símbolo británico.

Un grupo de jovenes quemó un manto blanco con una cruz roja, simulando una bandera inglesa.

La imagen se dio en el marco de los festejos posteriores al triunfo argentino ante el conjunto inglés, en un partido que estuvo cargado de emoción por la rivalidad histórica entre ambas selecciones.

La victoria por 2-1 ante Inglaterra, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, renovó la ilusión de millones de argentinos que sueñan con una nueva consagración mundialista.

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Ahora, la Selección argentina se prepara para el último desafío del torneo: enfrentará a España en la final del Mundial 2026, donde buscará quedarse nuevamente con el título.