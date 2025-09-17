Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Tengan mucho cuidado con estas chorras de m…, andan dando vueltas y robando en locales“, escribió la propietaria de “Dekosas”, una regalería de la localidad de Caleta Olivia. Este tipo de delitos suele ocurrir seguido en el sector comer comercial. De hecho, a horas de la mañana del miércoles 17, dos jóvenes sustrajeron una importante cantidad de remeras de la tienda de indumentaria femenina y masculina llamada “La Ibérica”.

El primer caso sucedió el martes pasado a horas de la tarde noche, y fue denunciado en las instalaciones de la Comisaría Primera. Según la información a la que accedió el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, cerca de las 20:30 horas, personal policial fue alertado a través del 911 sobre la necesidad de intervención en el local que se encuentra ubicado en la calle Damevin al 253. Al llegar al lugar, una joven de 23 años relató lo que había ocurrido.

El caso se produjo alrededor de las 19:50 horas, es decir, dentro del horario comercial. La propietaria del lugar, denunció que tres mujeres identificadas como C.C., G.V. y E.R. ingresaron al local y, sin ejercer violencia, sustrajeron un vaso térmico marca Stanley color verde militar, un vaso térmico sin marca color negro con detalles de brillos, un auto mate color rojo (marca no recordada) y varios juguetes con figura de “capibara”.

La denunciante corroboró el hecho a través de las cámaras de seguridad del local, luego de que las ladronas se fueran sin llevarse nada del local. Se realizaron las diligencias de rigor en conjunto con personal del Gabinete Criminalístico. La División de Investigaciones también tomó conocimiento del caso. “Si alguien las reconoce, por favor estar atentos y compartan esta publicación para que no sigan perjudicando a otros”, escribió la damnificada en Facebook.

Finalmente, La Opinión Austral tomó conocimiento sobre un hecho de hurto que ocurrió a horas de la mañana del pasado miércoles en la tienda de indumentaria “La Ibérica”, que se encuentra ubicada en la intersección de la avenida San Martín y la calle 9 de Julio. Según el relato de la empleada del local, que habló brevemente con El Caletense, los sospechosos actuaron de manera rápida, sorpresiva y se llevaron una “pila” de remeras que estaban a la venta.